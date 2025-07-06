Kahramankazan'da Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Bir Kişi Tutuklandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. adlı sürücü tutuklandı. Olay, Akıncı Gişeleri'nde gerçekleştirilen bir uygulama sırasında meydana geldi. Araçta bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı Gişeleri Uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.
M.G'nin kullandığı araçta, Afgan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel