Kahramankazan'da Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Bir Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. adlı sürücü tutuklandı. Olay, Akıncı Gişeleri'nde gerçekleştirilen bir uygulama sırasında meydana geldi. Araçta bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı Gişeleri Uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

M.G'nin kullandığı araçta, Afgan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle

Arsenalli yıldız Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için bakın ne yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundan çıkan 110 bin euro skandalında yeni detaylar

Baklava kutusunda 110 bin euro skandalında yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.