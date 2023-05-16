Kahramankazan'da engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni yapıldı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde engelli gençler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi.
Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Kumpınar Kültür Merkezi'nde organize edilen programa, engelli 11 genç ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.
Ellerine kına yakılan gençler, eğlencenin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na uğurlandı.
Gençler, temsili askeri eğitimin ardından yemin ederek terhis belgelerini alacaklar.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel