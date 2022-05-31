Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması başladı - Haberler

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Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması başladı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması başladı

Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Kışla Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkentgaz yetkilileri, belediye meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Oğuz, yaptığı konuşmada, "Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 27 milyon liralık kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz? Köylerimiz doğalgaza kavuşsun, köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara'da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Kışla Köyümüz inşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar, ilk boru füzyon kaynağının yapılmasıyla başladı. ???????

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Milletvekili Doğalgaz Ankara Güncel Haberler

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