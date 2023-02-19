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Kahramankazan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Kahramankazan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet A. yönetimindeki 06 CGC 402 plakalı otomobil, Kahramankazan- Ankara kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sevgi D. ve İsmet S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Ankara Güncel Haberler

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