Kahramankazan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet A. yönetimindeki 06 CGC 402 plakalı otomobil, Kahramankazan- Ankara kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sevgi D. ve İsmet S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel