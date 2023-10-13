Kahramankazan'da deprem tatbikatı yapıldı

Kahramankazan ilçesinde "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği tarafından Fatih Ortaokulunda düzenlenen tatbikata öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği deprem yaşandı. Öğrenciler sınıflarda çök, kapan, tutun pozisyonuna geçti.

Sarsıntının sona ermesiyle okul tahliye edildi. Öğrenciler okulun bahçesindeki güvenli alanda toplandı. Öğretmenler tarafından yapılan yoklamada 2 sınıftan birer öğrencinin olmadığı anlaşılınca arama kurtarma birliği o sınıflara giderek yaralı öğrencileri sedyelerle dışarı çıkararak, ambulansa taşıdı.

Tatbikatın ardından Arama Kurtarma Birliği Başkanı Ömer Ünal, öğrencilere deprem anında ve sonrasında alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Okul müdürü Tarık Sezer de tatbikata okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin tümünün katıldığını söyledi.

Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Sezer, "Öğrencilerimizde bu bilinci bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliğinin katkılarıyla yaptığımız tatbikat oldukça verimli geçti." dedi.