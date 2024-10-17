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Kahramankazan'da Cumhuriyet Koşusu Düzenlendi

Kahramankazan'da Cumhuriyet Koşusu Düzenlendi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu' etkinliğine 300 öğrenci katıldı. Koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehir standında gerçekleştirilen etkinliğe, 300 öğrenci katıldı. İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen koşu, "kızlar" ve "erkekler" kategorilerinde yapıldı.

Koşuya katılan öğrenciler, yarışı birinci bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Aileleri de çocuklarını destekledi.

Koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım tarafından verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Albayrak, velilere çocuklarına spor yapmaları konusunda destek olma çağrısı yaparak, yeteneklerinin ortaya çıkarılması için onları gençlik spor merkezine yönlendirmelerini istedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Güncel ankara Eğitim Spor

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