Kahramankazan'da çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncel Haberler
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Fatih Mahallesi'nde balçık dolu çukura köpek düştüğünü gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çeşitli aparatlar kullanarak köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel