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Kahramankazan'da çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kahramankazan'da çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Mahallesi'nde balçık dolu çukura köpek düştüğünü gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çeşitli aparatlar kullanarak köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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