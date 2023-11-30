Kahramankazan'da çocuklar Filistin'e yardım için limonata sattı

Kahramankazan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı'nda limonata satarak 5 bin lira yardım toplayan çocuklar ödüllendirildi. İlçe Müftüsü çocuklara plaket verdi.

Kahramankazan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve geliri İsrail saldırısı altındaki Filistin'e gönderilecek Hayır Çarşısı'nda limonata satarak 5 bin lira yardım toplayan çocuklar, ödüllendirildi.

İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Milli Egemenlik Parkı'nda Filistin'e yardım için kurulan Hayır Çarşısı'na katılan 5 yaşındaki Beril Ayazoğlu ve Muhammet Mirza Sıtkı, sattıkları limonata ile 2 günde 5 bin lira topladı.

İlçe Müftüsü Mahmut Ay, çocukların eğitim gördüğü Müftülüğe ait TUSAŞ 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek, küçük çocuklara plaket verdi.

Ay, çocukların yaşlarının üzerindeki örnek davranışının kendisini de çok duygulandırdığını dile getirerek, verilen eğitimin karşılığını bu şekilde görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Kur'an kursu öğreticisi Hilal Uzun da çocukların anneleriyle gelerek Filistin için ne yapabileceklerini sorduklarını anlatarak, "Televizyondaki savaş görüntülerinden etkilenmişler. Ben de kendilerine limonata satarak katkı verebileceklerini söyledim. Çocuklar aileleriyle kendi tasarladıkları limon kostümlerini giyip evde yaptıkları limonataları Hayır Çarşısı'nda sattı. En çok ilgi gören de onların limonata standı oldu." ifadelerini kullandı.