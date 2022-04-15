Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Camisi'ne teravih namazı kılmaya gelen çocuklara, camiyi sevdirmek amacıyla çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Camisi'ne teravih namazı kılmaya gelen çocuklara, camiyi sevdirmek amacıyla çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

İlçede Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Aileni al camiye gel" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cami imamı Mustafa Şeker, teravih öncesi aileleriyle birlikte camiye gelen çocuklara çeşitli hediyeler veriyor, sohbet ediyor, birlikte ilahiler söylüyor.

Cami İmamı Mustafa Şeker AA muhabirine, ramazan öncesi ve ramazanda yaptıkları çeşitli etkinliklerle çocukların camiye bakışlarının değiştiğini söyledi.

Projeyle çocukların camiye gelme isteğinin arttığını belirten Şeker, "Gönüllü geliyorlar. Velileri çocukların 'Anne, baba beni camiye götür, hadi camiye gidelim' dediklerini aktarıyor. Camimiz büyük olduğu için bir kısmında çocuklar için oyun alanı oluşturduk. Cami çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl oldu, şenlendi. Çocuklar ve ailelerinde cami konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunda da önemli mesafe aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor

Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor

Kahramankazan'da camiye gelen çocuklara hediyeler veriliyor

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title