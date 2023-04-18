Kahramankazan'da bir sürücü çarptığı otomobilin sürücüsüne not bırakarak helallik istedi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki otomobile çarpan sürücü aracın camına bıraktığı notla helallik istedi.

İlçede 15 yıldır esnaflık yapan Recep Dolu'ya (30) ait park halindeki 06 FV 0624 plakalı otomobile, sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil çarptı.

Kazada park halindeki otomobilin sağ arka çamurluğunda hafif hasar oluştu.

Recep Dolu otomobiline bindiği sırada aracın silecekleri arasına sıkıştırılmış "Yanlışlıkla aracın sol arka çamurluğu köşesine sürttüm hakkını helal et" notunu fark edince durumdan haberdar oldu.

Dolu AA muhabirine yaptığı açıklamada sabah aracına bindiği sırada camdaki notu fark ettiğini belirterek, "Notu görünce yazan kişinin ince davranışından dolayı duygulandım. Ciddi bir hasar olmadığı için de şikayetçi olmadım. Tabi bir yandan da Ramazan ayındayız. Böyle küçük şeyleri sorun etmeden birbirimize karşı hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Ben de zaten durumu sosyal medya hesabımdan biraz da ironi yaparak paylaştım." dedi.