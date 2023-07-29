Kahramankazan'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın teras katında hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel