Kahramankazan'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın teras katında hasara neden oldu.