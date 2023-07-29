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Kahramankazan'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın teras katında hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Ankara Fatih Güncel Haberler

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