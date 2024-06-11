Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Heyecanı

Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde çocuklar gösteri sergiledi.

Törene katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, aydınlık bir gelecek için eğitim hayatlarının ilk basamaklarını başarı ile tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, "Belediyemizin kreşlerinde eğitim gören yavrularımızın mezuniyet heyecanını paylaştık. Yavrularımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek diliyorum." dedi.