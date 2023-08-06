Kahramankazan'da Belediye Tarafından Hibe Edilen Tohumların Hasadı Başladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geçen sene belediye tarafından hibe edilen tohumların hasadı başladı.

Hibe edilen tohumların hasat heyecanını yaşayan Kahramankazanlı çiftçiler, belediye tarafından yapılan hibelerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti ve yapılan çalışmaların devam etmesini istediklerini belirtti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, geçen sene dağıtılan toplamda 350 ton arpa ve buğday tohumu hibe ettiklerini ve tarımsal alanda çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. İlçenin gelişmişlik seviyesinin her geçen gün arttığını vurgulayan Oğuz, hem doğrudan hem de dolaylı olarak yapılan çalışmaların ve hibelerin çiftçiler tarafından çok olumlu karşılandığını belirtti. İlçenin onlarca farklı noktasında yapılan buğdaydın yanı sıra çiftçilere arpa ve sebze fidesi hibesinde de bulunan Başkan Oğuz, toplamda 1 milyon 750 bin adet sebze fidesi verildiğini açıkladı.

Başkan Oğuz, Kahramankazan'ın topraklarının çok verimli olduğunu ve bunu değerlendirmek için belediye olarak var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, şu sözleri kaydetti:

"Üzerinde bulunduğumuz topraklar son derece verimlidir. Kahramankazan sanayi yönünden çok gelişen bir ilçe. Türkiye'nin gelişmişlik sıralamasında hızla üst sıralara çıkıyoruz. Türkiye'de en gelişmiş 74., Ankara'da ise 6. en gelişmiş ilçeyiz. Kahramankazan sanayi kimliğinin yanı sıra aynı zamanda bir tarım şehri. Bu topraklarda en başta tahıl olmak üzere, nohut, fasulye, ayçiçeği ve kavun gibi çok çeşitli ürünlerin hasadını yapabiliyoruz. Tahıl hasadımız yaklaşık 15 gün önce başladı. Belediye olarak bizler çiftçilerimize her türlü tarımsal desteği vermeye çalışıyoruz. 15 gün önce başlayan ve yaklaşık 10 gün daha sürecek olan hasadımızın tohumlarını geçen sene bizler verdik. 350 ton arpa ve buğday tohumunu dağıttık. TMO'yu da ilçemize kazandırarak çiftçilerimizin ürünlerinin değerinden satın alınmasını sağladık. İlçemizin ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla toplamda 10 bin dönüm araziye yağlık ayçekirdeğini ekimi yapılmasına vesile olduk. Çiftçilerimize tohum ve gübre hibesi verdik. Bin dönümlük arazi için kavun tohumunun tamamını hibeli bir şekilde verdik. Toplamda 1 milyon 750 bin adet sebze fidesi verdik. Bu ovada ekilen ve hasadı yapılacak olan sebzelerin yüzde 90'ını belediye olarak bizler sağladık. Tarımsal üretimi doğrudan etkileyen desteklerin haricinde dolaylı desteklerde de bulunduk. Kahramankazan'da toplamda 27 köyümüzde doğalgaz var. Kahramankazanlı olup da konfor eksikliğinden dolayı merkeze giden çiftçilerin ilçemize gelmeleri için çalışıyoruz. Tarımsal üretim yapmalarını istiyoruz. Çiftçilerimize yeter ki üretsin diyoruz. Belediye olarak elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu toprakta bu hasat kalkmazsa, sofrada ekmek olmaz. Üretimin temelinin toprak olduğunu çok iyi biliyoruz."

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda hayvancılık ve çiftçilik yapan Ahmet Öztürk ise, "Geçen sene kuraklıkla boğuştuğumuz için ürünlerimiz tohum verecek durumda değildi. Bu konuyu belediye başkanımız ile paylaştık. Başkan her konuda yardımcı olduğu gibi bu konuda da çok yardımcı oldu. Biz çiftçilere tohumluk buğday ve arpa tedarik etti, toplamda 550 çiftçimiz bu hibeden yararlandı. Toplamda 350 ton tohum dağıtıldı. Başkanımız bizlere Tohum Bey, Kızıltan, Tarım-92 gibi farklı kalitelerde tohum verdi ve o tohumları denedik. Verimlerimiz çok yüksek. Dönüm başına 550 ile 600 kilogram arası bir verim alıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekten çiftçinin dostu. 1980 yılından beri ilçemizde kapalı olan ofis 2 yıl önce açıldı ve çiftçiler bu durumdan çok memnun. Yapılan her hizmet için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kahramankazan'ın Yassıören köyü çiftçilerinden Ahmet Ertürk, kiraladığı 300 dönüm tarlaya Kahramankazan Belediyesi tarafından hibe edilen başta buğday olmak üzere çok çeşitli ürünlerden ektiğini, ekilen ürünlerin hasadını yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Kahramankazan Belediyemiz biz çiftçilere geçen sene buğday tohumu hibe etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hibe edilen tohumları geçen sene ektik şimdi de hasadını yapıyoruz, inşallah bereketli bir hasat olur. Verimimiz diğer senelere göre daha iyi. Dönüm başı kırsal alanda 350 kilo sulak alanda ise 700 kiloya kadar çıkabiliyor. İlçemizde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) açıldı. Ofis bizim ürünlerimizi değerinden alıyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Bizim kahrımızı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz çiftçiler ile birlikte biçerdöver ile buğday tarlasını sürerek çiftçilerin sorunlarını dinledi. - ANKARA