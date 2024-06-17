Kahramankazan'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Mahmut Ay dua etti.

Belediye Başkanı Çırpanoğlu, bayramların sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin unutulduğu, birlik ve beraberlik, hoşgörü duygularının yoğunlaştığı müstesna zamanlar olduğunu belirterek, "Bayramlar dostluk, bayramlar güzellik, samimiyettir. Bayramlar ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktır. Biz de belediye olarak bu bayramda da hemşehrilerimizin yanında olarak birlikte güzel bir bayram geçirmenin gayreti içindeyiz." dedi.

Buradaki programın ardından Kaymakam Abdullah Selim Parlar, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.