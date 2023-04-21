Kahramankazan'da bayramlaşma programı düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın duası ettirmesinin ardından Belediye Başkanı Oğuz çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Törende konuşan Oğuz, bu yıl deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Bayram sevincimiz bu yıl biraz buruk da olsa deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına belediyenin imkanlarını seferber ettik. Kurtarma çalışmalarıyla başlayan oradaki varlığımız, Kahramankazan halkının yardımlarının ulaştırılması ve ramazanda iftar çadırımızla devam etti. Bugün burada nasıl çocuklarımızı nasıl sevindireceksek Malatya Erkenek'te de aynı saatlerde çocuklarımız bayram sevincini yaşasın diye arkadaşlarımız orada çocuklarımızı çeşitli hediyelerle sevindirecekler." ifadelerini kullandı.