Kahramankazan'da bayramlaşma programı

Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Milli Egemenlik Parkında düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleri ve gaziler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua okudu.

Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı konuşmada, huzur ve barış içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayı süresince ilçedeki ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sunduklarını ifade eden Oğuz, "İstiyoruz ki ilçemizde gözü yaşlı, yardıma ihtiyacı olduğunu duymadığımız bir kardeşimiz kalmasın. Bu hassasiyetimiz sadece ramazanda değil bütün yıl sürecek." dedi.

Daha sonra katılımcılar bayramlaştı.

Belediye Başkanı Oğuz, programın ardından ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.