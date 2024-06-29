Kahramankazan'da Balık Tutarken Boğulan Kişinin Cesedi Bulundu

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, balık tutmak için gittiği gölde takılan oltasını çıkarmak için suya giren A.D. (53), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Güvenç Gölünde meydana geldi. A.D., arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için göl kenarına gitti. İddiaya göre, takılan oltasını gölden çıkarmak için suya giren A.D, çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıçlar, A.D. için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. A.D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.