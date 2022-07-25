Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliğine, doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

Kılıçlar Mahallesi'ndeki Sürsefa Çam Koruluğunda verilen eğitimlerde, önce malzeme tanıtımı ve kamp kurulumu hakkında teorik bilgiler, ardından yapay tırmanış makara sistemleri, emniyet noktası oluşturma, ip bağlama, eğimli arazilerde sedye ile yaralı tahliyesi gibi konular da uygulamalı olarak gösterildi.

Ormanlık alanda 2 süren eğitimlere tamamı belediye personelinden oluşan 12 personel katıldı. Birliğin eğitimleri İHH eğitmeni ve Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından verildi.

Ünal, 2 günlük kamp eğitiminin oldukça verimli geçtiğini ve doğadaki eğitimlerin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız tam bir ekip ruhu içinde üstlendikleri görevleri yerine getirdiler. Katılımın belirli sayıda olması personelin daha iyi eğitim almasını da sağladı. Tabii buradan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı verdiği için. Başkanımız sağolsun bize inandı, güvendi ve desteğini hiç esirgemedi. Biz de bu güvene layık olmak için elimizden geleni gösteriyoruz."