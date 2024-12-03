Kahramankazan'da Anaokulu Öğrencileri Adliyeyi Ziyaret Etti

Kahramankazan'da, anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin gözetiminde Kahramankazan Adliyesini ziyaret etti.

"Çocuk hayal etmeye okul öncesinden başlar" sloganıyla sürdürülen meslek tanıtımı etkinlikleri kapsamında, Satıkadın Anaokulundan bir grup öğrenci öğretmenleri gözetiminde Kahramankazan Adliyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Adliye ziyaretinde öğrencilere Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen eşlik etti.

Başsavcı Gülderen, ziyaret kapsamında öğrencilere duruşma salonları, nezarethane, hakim, savcı odaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve toplantı odalarını tanıttı, bilgiler verdi.

Etrafı dikkat ve merakla inceleyen öğrencilerle Başsavcı Gülderen arasında gülümseten diyaloglar da yaşandı. Adliyeyi gezen öğrenciler merak ettiklerini Gülderen'e sordu.

Öğrencilerin her biriyle tek tek yakından ilgilenen ve çocuklarla sohbet eden Başsavcı Gülderen, hukuk ve adalet kavramları hakkında bilgiler verdi, büyüdüklerinde ne olmak istediklerini sordu, çocuklar da gönüllerinden geçen mesleklerin isimlerini paylaştı.

Ziyarette öğrencilerin hakim, savcı ve avukat gibi meslekleri tercih etmeleri ise dikkati çekti.

Başsavcı Mehmet Onurkan Gülderen de yoğun çalışma temposu içinde küçük misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek çocuklarla fotoğraf çektirdi, eğitim hayatlarında başarılar diledi.