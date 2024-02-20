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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Eşi ve Kızı Programlara Katıldı

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok ve kızı Aybüke Altınok, Kahramankazan AK Parti İlçe Teşkilatı'nın öncülüğünde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) hazırladığı programlara katıldı.

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok ve kızı Aybüke Altınok, Kahramankazan AK Parti İlçe Teşkilatı'nın öncülüğünde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) hazırladığı programlara katıldı.

İlk olarak esnaf, ev ve hasta ziyaretleri yapan Süreyya Altınok, Aybüke Altınok ve beraberindeki AK Partililer, daha sonra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine geçerek burada kadınların yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Program daha sonra SKM Seçim Ofisi açılışı ile devam etti. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen açılışta birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Son olarak Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programına katılım sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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