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Kahramankazan'da 85 Yaşındaki Hakkı A. Evinde Ölü Bulundu

Kahramankazan'da 85 Yaşındaki Hakkı A. Evinde Ölü Bulundu
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Hakkı A, evinde kalp krizi sonucu ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve itfaiye, adamın evine ulaşarak cenazesini buldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan Hakkı A. (85) evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ameliyat olan bir yakınını ziyaret için Ankara'nın Sincan İlçesine giden Ulviye A, 2 gün önce telefonla görüştüğü eşinden haber alamayınca komşularından yardım istedi.

Komşuları da eve giremeyince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibi Atatürk Mahallesi Kordon1 Caddesi Zafer2 Sokaktaki 5 katlı apartmanın 2. katında yaşayan yaşlı adamın evine merdiven yardımıyla balkon penceresinden girdi.

Daire kapısının açılmasının ardından eve giren sağlık ekibi yaşlı adamın yatağında öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen adli tıp doktoru tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Hakkı A'nın cenazesi Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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