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Kahramankazan'da 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramankazan'da 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 kilogram 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Soruşturma, yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınmasıyla başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 kilogram 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine polis ekiplerince Kahramankazan Akıncı gişelerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 ayrı streç filme sarılı halde toplam 5 kilogram 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçta bulunan E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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