Kahramankazan'da '3 Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması' yapıldı

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, "3 Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, "3 Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programa, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ankara'nın ilçelerindeki birer okuldan öğrenciler, velileri ve onların ebeveynleri olmak üzere 3 kuşak takım halinde yarıştı.

Performansların sonunda 3 kişilik jüri heyeti, katılımcıları diksiyon, vurgu, tonlama, sahne ve konuya hakimiyet kriterlerine göre seçti.

Yarışmanın sıralaması, 1. Kahramankazan Gazi İlkokulu, 2. Pursaklar Satı Öztürk İlkokulu, 3. Çubuk Yavuz Selim İlkokulu şeklinde oldu.

Katılan ailelere belediye tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmanın, bu yıl il genelindeki okulların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Kızı ve 10 yaşındaki torunuyla İstiklal Marşı okuyan ve dereceye giren 62 yaşındaki Akile Yurduseven, çok mutlu olduğunu dile getirerek, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da kuşaklar boyu okunsun diye marşı kaleme aldığını vurguladı.