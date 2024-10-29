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Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ın, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesinin ardından ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla ilçe stadına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Kaymakam Parlar, törendeki konuşmasında, vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yapan Parlar, "Bugün çevremizdeki ülkelerde yaşanan olaylar, içimizdeki hainlerin zaman zaman milletimizin huzurunu bozmaya yönelik saldırılar değerlendirildiğinde 101 yıl önce ortaya konulan bu iradenin anlamı ve değeri daha net olarak anlaşılmaktadır. Bizler milletimizin huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırıya milletimizle birlikte her zaman kahramanca karşı durarak, onu koruyup daha da ileri götürme azim ve kararlılığı oldukça ülkemiz bölgemizde barış ve huzurun teminat olmaya devam edecektir". dedi.

Kaymakam Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Programda öğrenciler şiirler okudu, "Cumhuriyete giden yol" konulu tiyatro oyununu sergiledi.

İlçedeki okullar arasında düzenlenen "Cumhuriyet" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve içerisinde TUSAŞ şehitlerinin de yer aldığı "Cumhuriyete giden yol" konulu resim sergisi gezildi.

Törende, öğrenciler Türk Bayrağı koreografi oluşturdu, kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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