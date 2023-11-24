Kahramankazan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Milli Egemenlik Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda ilçede görev yapan en genç ve en kıdemli öğretmenler konuşma yaptı, "Öğretmen deyince aklınıza ne geliyor" röportajının videosu gösterildi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği, halkoyunları gösterisi, müzik dinletisi, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Program sonunda davetliler, "Öğretmenler Günü" adlı resim sergisini gezdi.