Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Halk Pazarı alanında kurulan oyun alanı (Drone)

Oyun alanında eğlenen çocuklar ve aileleri

Şişme park oyuncaklarında oynayan çocuklar

Şişme tırmanış duvarı, sumo güreşi arenası, merdiven ve parkurlar

Çeşitli çizgi kahramanların kostümlerini giyen animatörlerin çocukları eğlendirmesi

Satılan pamuk şeker ve şekerlemeler

Belediye başkanı Serhat Oğuz'un konuşması - Kahramankazan

Kahramankazan Belediyesi, bayram dolayısıyla Halk Pazarı alanında oyun alanı kurdu. Alana akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuklar, içerisinde çok sayıda oyuncağın yer aldığı etkinlik alanına yoğun ilgi gösterirken dans ve kukla gösterileri de yapıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların bayramını kutlayarak "Sizler bizim göz nurumuz, geleceğimizsiniz. Geçen ay büyükleriniz için bir konser düzenlemiştik, şimdi sıra sizde. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyor iyi eğlenceler diliyorum". dedi.

Etkinlik alanının çocuklar için yarın da açık olacağı bildirildi.