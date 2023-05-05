Kahramankazan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ozan Deniz E'nin (21) kullandığı 06 RAM 02 plakalı otomobil, Kahramankazan- Ankara kara yolunun 20. kilometresi Dağyaka Mahallesi yakınlarında, Mustafa K. idaresindeki 06 DZ 0536 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Basri K. ve Naşide K. yaralandı.
Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan Ozan Deniz E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar Ankara'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel