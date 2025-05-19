Kahramankazan'da 19 Mayıs Törenleri Coşkuyla Kutlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve öğrencilerin sunduğu gösterilerle gerçekleştirildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları gösteriler sunuldu.
Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını anlatan gösterilerini koro eşliğinde sahneledi.
Okul Müdürü Fatih Erdoğan, 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesinin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda kararlılığının simgesi olduğunu söyledi.