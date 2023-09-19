Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Kahramankazan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Alanında düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ve Üsteğmen Samet Tosun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Daha sonra Kahramankazan Şehitliği ziyaret edilerek, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.???????