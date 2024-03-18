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Kahramankazan'da 18 Mart'ta şehitler anıldı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, öğrenci gösterileri ve dua etme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Anıtı önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından öğrenciler kahramanlık şiirleri okudu.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programda, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri hazırladıkları gösterileri sundu.

Nusret isimli animasyon gösteriminin ardından, oratoryo seslendirildi, "Cepheye Veda" isimli tiyatro gösterisi sunuldu. Okul korosu ise kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

İlçe genelindeki okullar arasında düzenlenen Çanakkale Destanı konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçede 5 yıldır 12. sınıf öğrencilerinden toplamda 5 bin 500 genci Çanakkale'ye götürdüklerini belirterek, "Sevgili gençler 18 Mart bizim için çok değerli çünkü bu vatan topraklarının bize piyangodan çıkmadığının ispatıdır. Biz bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımız özgür bir şekilde dalgalanabiliyorsa, biz burada huzur içinde programlarımızı icra edebiliyorsak eğer bunların bedeli geçmişte ödendiği içindir." dedi.

Program, Çanakkale konulu fotoğraf sergisinin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programın ardından Kahramankazan Şehitliği ziyaret edildi, Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Çanakkale 18 Mart Ankara Kültür Güncel Haberler

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