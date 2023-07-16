Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kutlamaları

FETÖ'nün darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akşam namazı sonrası Köprübaşı Camisi önünde toplanan kalabalık, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve dövizlerle 29 Mayıs ve Fevzi Çakmak caddelerinden kortej halinde kutlamaların yapılacağı Milli Egemenlik Meydanı'na yürüdü. Meydanda düzenlenen etkinlikler mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve 15 Temmuz'da Kahramankazan halkının verdiği mücadeleyi konu alan sinevizyon gösterisinin ardından Akıncı Üssü'nde şehit edilen Kahramankazanlı 9 kişinin ismi Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okunarak temsili yoklama yapıldı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın konser verdiği kutlamalarda, ilahiyatçı Necmettin Nursaçan da şehitlik ve 15 Temmuz üzerine sohbet gerçekleştirdi. Dua edilmesi ve salaların okunmasıyla sona eren kutlamalara, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç ile şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşam namazı sonrası Köprübaşı Camisi önünde toplanan kalabalık, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve dövizlerle 29 Mayıs ve Fevzi Çakmak caddelerinden kortej halinde kutlamaların yapılacağı Milli Egemenlik Meydanı'na yürüdü.

Meydanda düzenlenen etkinlikler mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve 15 Temmuz'da Kahramankazan halkının verdiği mücadeleyi konu alan sinevizyon gösterisinin ardından Akıncı Üssü'nde şehit edilen Kahramankazanlı 9 kişinin ismi Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okunarak temsili yoklama yapıldı.

Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü yüzyıllardır devam ettirdiğini ve türlü badirelerden geçe geçe bu günlere geldiğini belirterek, "Sevgili gençler tarihin dönüm noktalarından bir tanesiydi 15 Temmuz. O gece Kahramankazan Belediyemizin önünde toplandık. Bir kısmımız havaalanına, bazılarımız Beştepe Külliyesine, bazılarımız da darbenin komuta merkezi olduğu anlaşılan 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gitti. Saat 04.08'de ise darbeci hainler nizamiye önünde, ellerinde tırnak çakısı bile olmayan kardeşlerimizin üzerine ateş açtılar. 9 kardeşimizi şehit ettiler, 92 kardeşimiz gazi oldu." dedi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın konser verdiği kutlamalarda, ilahiyatçı Necmettin Nursaçan da şehitlik ve 15 Temmuz üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Dua edilmesi ve salaların okunmasıyla sona eren kutlamalara, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç ile şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.