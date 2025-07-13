Kahramankazan'da 15 Temmuz Etkinlikleri

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında düzenlenecek etkinlikler, 14 Temmuz Pazartesi günü Kahramankazan Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşle başlayacak.

Badminton ve dart turnuvalarıyla devam edecek program kapsamında Kumpınar Kültür Merkezi'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verilecek, Köprübaşı Camisi'nde akşam namazı kılındıktan sonra millet bahçesine yürüyüş gerçekleştirilecek.

Millet bahçesinde düzenlenecek programda, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek.

Programda, 15 Temmuz'u konu olan video gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapılacak, 15 Temmuz gazisi Enes Alacayaka yaşadıklarını anlatacak, tasavvuf müziği ve semazen gösterisi sunulacak.

Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Salı Günü, şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek, 16 Temmuz Çarşamba günü tüm camilerde sela verilecek.

Program çerçevesinde 18 Temmuz Cuma günü şehitlik ziyaret edilecek, Ulu Cami'de mevlit okunacak, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi gezilecek.