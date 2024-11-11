Kahramankazan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe nefes, insanlığa nefes" sloganıyla Yassıören Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ve kamu kurumlarının çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere doğa sevgisini anlatan kitap ve rozetler dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yılmaz AA muhabirine, ağaç dikme etkinliğine çocukların yoğun ir katılım sağlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımız diktikleri bu fidanlarla büyüyecekler. Özellikle son yıllarda iklim şartlarındaki değişiklik ve yaşanan kuraklık dolayısıyla küçük çocuklarımıza ağaç dikmenin önemini aşılamaya çalıştık. Yıllar sonra çocuklar buraya geldiklerinde 'Benim de bir ağacım var, ben de buraya bir ağaç dikmiştim.' diyerek bu bölgeye daha çok sahip çıkacaklardır."

Etkinlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.