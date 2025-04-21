Kahramankazan Belediyespor, Süper Amatör Ligi'ni Şampiyon Tamamlayarak BAL Ligi'ne Yükseldi

Ankara Süper Amatör Ligi'ni şampiyon tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Kahramankazan Belediyespor, kutlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyespor, sezon boyunca aldığı galibiyetler ve sergilediği mücadele ruhuyla Ankara Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Şampiyonluk kutlamaları, Ligin son karşılaşması Akyurt Belediyespor maçı öncesinde başladı. Yerel sanatçıların söylediği şarkılara taraftarlar eşlik etti. Stadın çevresinde kurulan tezgahlarla taraftarlara ücretsiz ikramlarda da bulunuldu.

Kahramankazan Belediyespor, sezonun son maçında taraftarlarına bol gollü bir müsabaka izletti. Ev sahibi ekip, 4-0'lık galibiyetle ligi toplamda 24 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Maçın sona ermesinin ardından taraftarlar, şampiyonluk tezahüratları eşliğinde oyuncular, yöneticiler ve teknik ekiple kupa kaldırdı.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Kahramankazan Belediyespor Başkanı Selim Çırpanoğlu, liyakate dayalı doğru hamlelerin, kalite oyuncularla kurulan kadronun şampiyonluk olarak kendilerine geri döndüğünü belirterek, "Ankara Süper Amatör Ligi'nde çıktığımız maçlarda 24 galibiyet alarak Türkiye ve Ankara genelinde ses getiren sonuç elde ettik. Tarihimizde ilk defa BAL Ligi'ne şampiyon olarak çıktık. İnşallah gelecek sezondaki hedefimiz şampiyon olarak TFF 3. Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

Maçın oynandığı sahadaki kupa töreninin ardından çok sayıda otomobilin katıldığı konvoyla Kahramankazan sokaklarında zafer turu atıldı.