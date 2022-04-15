Kahramankazan Belediyesinde işçi maaşlarında iyileştirme yapıldı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesinde çalışan kadrolu işçi maaşlarında iyileştirme yapıldığı bildirildi.

Yapılan artışla işçi maaşlarının 5 bin 350 liradan 7 bin 400 liraya yükseltildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramankazan için ter döken emek harcayan personellerinin yanında olduklarını belirtti.

Belediyenin ekonomik imkanları ölçüsünde maaş artışlarının süreceğini belirten Oğuz, şunları kaydetti.

"Kahramankazan Belediyesinin kaynaklarını hizmet yoluyla vatandaşa, maaş yoluyla da çalışanlarına vermeye devam edeceğiz. Sevdalısı olduğumuz Kahramankazan'ımıza daha iyi hizmet etmek için birlikte emek sarf ettiğimiz mesai arkadaşlarımızla bir aileyiz. Ailemizin her bir üyesinin alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde en yüksek ücretleri verdik. Hayırlı uğurlu olsun"