Kahramankazan Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı Depremzedelere Destek İçin Protokol İmzaladı

Kahramankazan Belediyesi ile İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından depremzede yetim çocuklara destek için 'Yetim Gülerse Dünya Güler' isimli protokol imzalandı. Kahramankazan Belediyesi ve ilçede yaşayan vatandaşlar depremzedelere evlerini açtı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, herkesin bu yardım çağrısına destek vermesini istediğini belirtti. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ise belediyenin deprem döneminde gösterdiği gayretleri ve başarıları takdir etti.

Kahramankazan Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından depremzede yetim çocuklara destek için "Yetim Gülerse Dünya Güler" isimli protokol imzalandı.

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ardından Kahramankazan Belediyesi ve ilçede yaşayan vatandaşlar "Evim Evindir" çağrısı yaparak depremzedelere hanelerinin kapısını açtı.

Yaşanan felaket sonrası yetim kalan çocuklara yönelik de yeni bir çalışma başlatan belediye İHH İnsani Yardım Vakfı ile "Yetim Gülerse Dünya Güler" başlıklı protokol imzaladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz belediyede yaptığı açıklamada, herkesin bu yardım çağrısına destek vermesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Karınca kararınca herkes kendi nispetinde bu ateşi söndürmeye yönelik katkıda bulunsun. Önümüzdeki süreçte okullar açılacak. O bölgede de çocuklarımızın ihtiyaçları olacak. Ama özellikle yetim çocuklarımızla ilgili bu çalışmaya lütfen destek olun. Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan yavrularımıza bir maaşımı bağışlayarak bu güzel çalışmanın startını veriyorum. İnşallah kar topu gibi büyüyeceğine de inanıyorum. Şimdiden KASİAD Başkanımız, Belediye Başkan yardımcılarımız ve esnaf kardeşlerimiz bağışta bulunmak istediklerini bizlere ilettiler. Allah yardım eden herkesten şimdiden razı olsun."

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, telefon ile bağlandığı toplantıda, deprem döneminde belediyenin çok büyük gayretler gösterdiğini, arama kurtarma ekiplerinin 90'dan fazla insanın canlı olarak çıkarılmasına vesile olduğunu belirterek, bunun çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye yıllardır yurt dışında ve yurt içinde yapmış olduğu yardımlarda elde etmiş olduğu tecrübeyle yüzyılın değil, belki de 500 yılın en büyük felaketini çok kısa sürede tedavi etmeye başladı. Burada Kahramankazan Belediyesi ve halkının yapmış olduğu bu çalışmalar elbette unutulmayacak. Şimdi de başka bir örnek çalışma ortaya koyuyorsunuz. Bu birçok belediyemize örnek olacak. Oradaki yetimlere 'Birlikte yardım edelim' diyorsunuz. İnşallah başlattığınız bu hayır her tarafa yayılacaktır."

Belediye Başkanı Oğuz, bağış hakkında gerekli bilgilerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.