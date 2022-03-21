Down sendromlu belediye çalışanı azmiyle örnek oluyor

Kahramankazan Belediyesinin down sendromlu personeli 36 yaşındaki Mustafa Özer, çalışkanlığı ve azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Özer, 13 yıldır Kahramankazan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü evrak biriminde çalışıyor.

Özer, tecrübesiyle mesai arkadaşlarına destek olurken bir yandan da kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, "İşimi severek yapıyorum. Evde oturmaktansa hem kendime hem de belediyeme katkı sağlamak bana gurur veriyor. İlçeme katkı verecek bir iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı Özer, teknik direktör Sergen Yalçın'la tanışmanın hayalini kurduğunu aktardı.

Özer, down sendromunun bir hastalık değil genetik farklılık olduğuna da kaydetti.