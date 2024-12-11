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Kahramankazan Belediyesi'nden Dijital Akademi Projesi

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Kahramankazan Belediyesi, 21. yüzyılın teknoloji gereksinimlerine uygun olarak geliştirdiği Dijital Akademi projesini hayata geçirdi. Proje, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dijital dershane imkanı sağlayarak, sınav hazırlık süreçlerine katkıda bulunuyor.

Kahramankazan Belediyesi, "Dijital Akademi" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Dijital Akademi projesinin 21. yüzyıl teknoloji çağının gerekliliklerine uygun olarak tasarlandığı belirtilerek, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz dijital dershane imkanı sunduğu kaydedildi.

Dijital akademi, yapay zeka destekli konu anlatımları, testler, etkinlikler, dijital kitaplar ve deneme sınavları ile öğrencilerin sınav hazırlık sürecine katkı sağlıyor.

YKS ve LGS öğrencileri, bu platform üzerinden kaynaklara erişerek akademik çalışmalarını sürdürebiliyor.

Öğrenciler, akademi.kahramankazan.bel.tr adresinden 7/24 kaynaklara erişebiliyor.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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