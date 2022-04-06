Kahramankazan Belediyesi günde bin kişiye iftar veriyor

Kahramankazan Belediyesince kurulan çadırlarda her gün yaklaşık bin kişiye iftar veriliyor.

Belediye, Köprübaşı Camisi'nin bahçesinde dört iftar çadırı kurdu. Belediyenin yemekhanesinde pişirilen yemekler bu çadırlarda vatandaşlara ikram ediliyor.

İftar çadırlarında günde yaklaşık bin kişiye yemek veriliyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz zaman zaman iftar çadırında vatandaşlarla sohbet ediyor, kazanların başına geçerek yemek dağıtıyor.

Sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlar iftar vaktini beklerken Kur'an-ı Kerim dinliyor.