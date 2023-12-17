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Kahramankazan Belediyesi, çamura saplanan aileyi kurtardı

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Kahramankazan ilçesinde otomobilleri çamura saplanan aileyi belediye itfaiye ekipleri kurtardı. Saray Mahallesi mevkisindeki çeşmeden su doldurmaya giden Erdoğan Ş. eşi ve engelli kızının içinde bulunduğu otomobil, patika yoldan geçerken çamura saplandı. Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekibi, sürücünün ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi ve aileyi kurtararak yakınlarına ulaştırdı.

Kahramankazan ilçesinde otomobilleri çamura saplanan aileyi belediye itfaiye ekipleri kurtardı.

Saray Mahallesi mevkisindeki çeşmeden su doldurmaya giden Erdoğan Ş. eşi ve engelli kızının içinde bulunduğu otomobil, patika yoldan geçerken çamura saplandı.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekip, aileyi Saraykent Sanayi Sitesi'nde bekleyen yakınlarına ulaştırdı. Araç da saplandığı çamurdan kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan İtfaiye Saray Haberler

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