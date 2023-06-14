Kahramankazan Belediyesi Başkente Değer Ödülleri'nde iki ödül kazandı

Kahramankazan Belediyesi, Medya Ankara Haber Portalı tarafından düzenlenen Başkente Değer Ödülleri'nde 'Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü' ve 'Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü'ne layık görüldü.

"Başkente Değer Ödülleri"nde Kahramankazan Belediyesinin iki ödüle birden layık görüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen "Başkente Değer Ödülleri"nde, Kahramankazan Belediyesine "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü" ve "Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü"nü kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, millet olma bilinciyle gerek afet bölgesinde gerekse ilçemize afet bölgesinden gelen vatandaşlarımıza destek noktasında, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Oğuz, bu çabaları takdir ederek ödüle layık gören Medya Ankara'ya ve Türk Milleti'nin kadirşinaslığını ilk andan itibaren gösteren Kahramankazanlı hemşehrilerine teşekkür etti.

"Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği" ödülünün de kendileri için ayrı gurur olduğunu ifade eden Oğuz, KazanBel-Net firmaları ile internet altyapı sağlayıcısı ruhsatı olan tek belediye olduklarını kaydetti.