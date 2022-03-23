Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Başkan Oğuz'un temsilcilere belediyenin hayata geçirdikleri projeleri ve çalışmaları anlattığı belirtildi.

Programda bir de sunum yapan Oğuz'un gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ilçeye hizmet için çalıştıklarını aktardı.

Sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşa dokunan ilk el olduğuna vurgu yapan Oğuz, "Kahramankazan Belediyesi olarak STK'larımızın her zaman yanındayız. Görev süremiz içinde STK'larımızla omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.