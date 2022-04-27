Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan mevsimlik işçilere ziyaret - Haberler

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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan mevsimlik işçilere ziyaret

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan mevsimlik işçilere ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye gelen aileleri ziyaret etti.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye gelen aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Oğuz'un ziyarette ailelerle sohbet ettiği, işçilerin Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiği belirtildi.

Bu kapsamda mevsimlik işçilere belediye ekiplerince yardım yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Buradaki çocuklarla yakından ilgilenen Oğuz, onlara hediyeler verdi, oyunlar oynadı. Hediyelerle mutluluk yaşayan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi."ifadelerini kullandı.

Görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Oğuz da ilçede yaşayan her çocuğun önemli olduğunu aktararak "Başta eğitim öğretim alanında olmak üzere belediyelerinin tüm imkanlarını çocuklar için seferber ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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