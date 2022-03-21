Kahramankazan'a Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü! Başkan Serhat Oğuz, ödülü Bedia Teymur'un elinden aldı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (Haberler.com) - Ankara'nın yerel değerlerinin ve kent kimliğinin korunması, yaşatılması ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi maksadıyla Medya Ankara tarafından düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni, dün Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara'da 2021 yılında hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sporcular, sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimlerin ödül aldığı tören yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen törende 2021 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından isimlere ödüller verildi.

YATIRIM BELEDİYECİLİĞİ ÖDÜLÜ KAHRAMANKAZAN'IN OLDU

Gecede, Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a verildi. Oğuz ödülünü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un elinden aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz - Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur

İLÇEYE, 15 TEMMUZ'DAN SONRA "KAHRAMAN" ÜNVANI VERİLDİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kazan ilçesinde halkın gösterdiği mücadele, ilçeye "Kahraman" ünvanını kazandırdı. O gece 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve darbecilere karşı Kazan halkının direnmesi dolayısıyla ilçenin ismi, 25 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen kanunla "Kahramankazan" olarak değiştirildi.

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