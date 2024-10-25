Kahramankazan'a "Kahraman" unvanı verilişinin 8. yılı kutlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin engellenmesinin sembol yerlerinden Ankara'nın Kahramankazan ilçesine, TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verilmesinin 8'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi önündeki törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin "15 Temmuz" konulu şiirleri okumasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazanlı olmaktan gurur duydukları günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Kahramankazan'ın Belediye Başkanı olduğu için de gurur duyduğunu dile getiren Çırpanoğlu, "Memleketimize göz diken vatan haini çok fazla ama burası da Kahramankazan, burası da er meydanı." dedi.

Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

İlçe halkının bugün buruk bir kutlama yaşadığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Dün hainler 15 Temmuz'da ülkemizi yıkmak için denediler, bugün de hainler yine iş başındaydı. Buradan, Kahramankazan'dan seslenmek istiyorum; hiçbir haine, hiçbir terör örgütüne bir çakıl taşını, bir karış vatan toprağını vermedik, vermeyeceğiz. Kahramankazan halkı ferasetiyle, cesaretiyle kahramanlık unvanını almıştır. Buradan kahramanlık unvanımızı kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Program, şehitler için dua edilerek sona erdi.