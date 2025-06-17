Kahraman Çocuklar Etkinliğiyle Toplumsal Farkındalık

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA)- Kulis Sanat Akademi tarafından organize edilen "Kahraman Çocuklar" sosyal sorumluluk etkinliği, Ankara'da Kulis Sanat Sahne Panora'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocukların sahnelediği kısa oyunlarla toplumsal farkındalık yaratılması amaçlandı.

Etkinlik kapsamında sahnelenen beş kısa oyunda; fırsat eşitsizliği, çevre sorunları, doğal afetler, sağlık, eğitim ve temiz suya erişim gibi önemli konular ele alındı. Senaryolar, yaratıcı drama eğitimi alan çocuklar tarafından yazıldı ve yine çocuklar tarafından sahnelendi. Bu özel performanslarla hem çocuklar hem de izleyiciler güçlü mesajlar verdi.

Etkinliğe LÖSEV, TEGV, TEMA, AFAD ve ILO gibi önemli sivil toplum kuruluşları da katıldı. Kurum temsilcileri, çocukların bu anlamlı çabasına destek vererek kendi projelerini tanıttı ve farkındalık çağrısında bulundu.

Kulis Sanat Akademi Yaratıcı Drama Eğitmeni Burçin Efe, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün bir kitaptan yola çıkarak çocuklarla birlikte bir iyilik hareketi başlattık. Bu iyilik hareketinde fırsat eşitsizliği olan çocuklar, onun dışında çevre sorunları ve eğitim alamayan çocuklarla ilgili çeşitli oyunlar oluşturduk. Bu senaryoları çocuklarımız kendileri yaptılar ve bu konuda bize ülkemizdeki köklü sivil toplum örgütleri destek olmak için bugün buradalar. LÖSEV, TEGV, TEMA, AFAD ile birlikte bu anlamlı güne imza atacağız. Toplamda beş oyun sergileyecek.

İzleyiciler aslında biraz daha farkındalık kazanmaları gerektiğini, çocukların bir arada duyarlılıkla aslında büyüklere sundukları bu mesajda sivil toplum örgütlerine destek olabilmeleri, onların bu farkındalık etkinliğinde birlikte yol almalarını hedefliyor. Bugün sahnede profesyonel oyuncular yok. Bugün sahnede amatör yaratıcı drama öğrencileri var. Ama tüm amatörlükleriyle birlikte oluşturdukları bu anlamlı senaryolarla birlikte hepsi bir vakıfa bir şekilde destek olmak istiyorlar ve bu desteklerinde bizler de onların kurum olarak yanında olduk.

Onlar çok güzel bir iş çıkarttılar. Çok güzel senaryolar oluşturdular ve sahnede küçücük kalpleriyle büyük işler başarıyorlar. Bize küçük görünen ufacık bir iyilik hareketi başka canlılar ve çevre için çok büyük adımlara vesile. O yüzden bu küçük kalplerin başlattıkları, bu iyilik hareketlerine ve mesajlarına lütfen dikkat edelim."