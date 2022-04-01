Kayseri'de yapımı tamamlanan cami ve eğitim merkezi hizmete açıldı

Melikgazi Belediyesi ile hayırseverler tarafından yaptırılan Kahraman Çelebi Camii ile Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki caminin ve eğitim merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Özhaseki, "Nice uzun zaman sizlere hizmet edecek inşallah. Böyle güzel bir günde böylesine güzel bir açılışı yapıyoruz. Kayseri'de yapılan hayırsever işlerinin sayısı oldukça fazla. Tesisin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Camiyi kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten hayırsever Kahraman Çelebi de katkılarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Palancıoğlu ise şehircilik konusunda birlik içerisinde güzel işlere imza attıklarını, bir hizmet yarışının içinde olduklarını aktardı.

Yakında iki camiyi daha ibadete açacaklarını belirten Palancıoğlu, hayırseverlere teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri'nin hizmette yarışan marka bir şehir olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından cami ve eğitim merkezi hizmete açıldı.