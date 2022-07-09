Kahraman askerler, bayramı Suriye'de karşıladı

SINIR ötesi harekatlar ile terör ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, bayramı ailelerinden uzakta Suriye'de karşıladı. Olası yeni harekat ile gözlerin çevrili olduğu Tel Rıfat temas hattındaki üs bölgesinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na da elleri tetikte girdi.

Bayrama görev yaptıkları üs bölgesinde giren askerler, birlikte bayram namazı kılıp, birbirleri ve komutanlarıyla bayramlaştı. Sınır ötesi harekatlar ile huzur ve güven ortamı tesis eden Türk askeri, Kurban Bayramı'na da Suriye'deki üs bölgelerinde girdi. Bölge halkının huzuru ve terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı teyakkuz halinde askerler, bayramı ailelerinden uzakta görevleri başında geçirdi.

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