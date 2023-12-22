Üye Girişi
Haberler

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nu Sergiledi

Güncelleme:
Abone Ol

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda Mısır Albümleri konulu bir konferans ve sergi düzenledi. Etkinlikte, Mısır'ın sosyal, doğal, kültürel ve sanatsal mirası ele alındı ve Sultan II. Abdülhamid'in Mısır albümleri hakkında sunumlar yapıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü ( Kahire YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla "Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda Mısır Albümleri" konulu konferans ve sergi düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle Kahire Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Mısır'ın antik dönemden itibaren 19. yüzyılın sonuna kadar sahip olduğu sosyal, doğal, kültürel ve sanatsal mirasına ışık tutuldu.

Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, yabancı misyonların temsilcileri ile Mısır'ın kültür, sanat ve akademik çevrelerinden çok sayıda konuk katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, yaptığı açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Türklerin Mısır'a duydukları bu alaka ve muhabbetin sadece günümüzde değil geçmişimizde de varlığının anlamlı bir örneği, bugünkü konferans ve sergimizin konusu olan Sultan Abdülhamid Han'ın Mısır albümleridir.

Biz iki ülke ve halkları arasında bağları bu anlamlı etkinlik vesilesiyle vurgulamaktan ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Boyraz, Sultan Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına sahip çıkmasıyla sadece Türkiye'de değil tüm coğrafyada yaşayanların gönlünde özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ersay Yüksel tarafından Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonunda yer alan Mısır albümleri hakkında sunumlar yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Özyetgin, "Sultan Abdülhamid'in himayesiyle 19. yüzyılın sonunda sarayda çok zengin bir fotoğraf koleksiyonu oluşturulmuş. Bu fotoğraf koleksiyonu içinde Osmanlı coğrafyasının dışında 50'ye yakın ülkenin 19. yüzyıldaki ülke ve coğrafyaların fotoğrafları yer alır." dedi.

Bunların içinde albüm sayısı en fazla ülkenin Mısır olduğuna dikkati çeken Özyetgin, şunları kaydetti:

"Koleksiyonda yer alan Mısır albümleri 20 albüm içinde 800'ü aşkın fotoğraftan oluşuyor. Bu miras sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda içerdiği dünyanın farklı coğrafyalarına ait fotoğraflarla ortak evrensel bir belleğin de parçasıdır.

Yani dünya mirasının ortak bir ürünüdür. Dolayısıyla Kahire'ye gelmek, bu koleksiyonu tanıtmak bizim için çok mutluluk vericidir."

Özyetgin, Mısır albümleri üzerine yaptıkları söz konusu etkinliğin Türk-Mısır halklarının kardeşliğine ve dostluğuna güzel bir hediye olması temennisinde bulundu.

Yüksel ise "Etkinlikte yaptığımız sunumlar iki ülke ilişkilerinin ne kadar kadim olduğunu, hem antik hem İslami dönem Mısır'ın mimari mirasına hem de sosyal hayatına dair zengin bir içeriğin aslında iki ülkenin ne kadar gündeminde olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Etkinlik kapsamındaki fotoğraf sergisinin kapıları, Kahire Amerikan Üniversitesi Tahrir Kampüsü'nde 2 Ocak 2024'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.???????

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu 2010 yılından bu yana Türkçe eğitiminin yanı sıra, her yıl kültür ve sanat alanlarında Mısırlılara yönelik çok sayıda etkinlik düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Emre Kahire Mısır Sanat Kültür Diplomasi Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title