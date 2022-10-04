Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

Güncel Haberler

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor

KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.

KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in gümüşten tabutu görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisini gezenler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in altın sandaletleri görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in takıları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kahire Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title