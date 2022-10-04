Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Tanis Hazinesi Eserleri Sergileniyor
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KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.
KAHİRE, 4 Ekim (Xinhua) -- Kahire'deki Mısır Müzesi'nde, Mısırbilim alanının oluşturulmasının ve antik hiyerogliflerin deşifre edilmesinin 200. yıldönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde Tanis Hazinesi sergisi açıldı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in gümüşten tabutu görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisini gezenler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in altın sandaletleri görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'ndeki Tanis Hazinesi sergisi eserlerinden Firavun I. Psusennes'in takıları görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)